Eurostat despre PIB-ul Romaniei: Am depasit Portugalia

Intr-o postare pe pagina oficiala de a PSD se arata ca economia Romaniei a depasit PIB-ul Greciei si al Portugaliei. "Eurostat atesta oficial ca PIB-ul Romaniei l-a depasit pe cel al Portugaliei, dupa ce in urma cu un an l-a depasit pe cel al Greciei! Indicele ROBOR ar putea disparea in curand. Cine va scapa de datorii Suntem mandri de performanta tarii noastre si a romanilor care au dat valoare masurilor PSD de stimulare a investitiilor si au facut posibil acest rezultat exceptional. Este dovada clara a cresterii bunastarii generale a tarii si a romanilor, dincolo de cifre si de sentimentul legitim de mandrie. Economia noastra este azi mai puternica si continua sa creasca, ceea ce va aduce beneficii ro ...