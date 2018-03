Eurovision 2018: Salvador Sobral si interpretele de fado Ana Moura si Mariza vor canta pe scena din Lisabona

Salvador Sobral, câştigătorul Eurovision Song Contest 2017, şi interpretele de fado Ana Moura şi Mariza vor cânta în calitate de invitaţi pe scena ediţiei din acest an a competiţiei muzicale, care va avea loc în luna mai, în Lisabona. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Sobral va interpreta piesa „Amar Pelos Dois”, dar şi melodii noi de pe albumul pe care se pregăteşte să îl lanseze. Artistul va reveni în faţa publicului după o intervenţie chirurgicală pe care a suferit-o. În premieră, Ana Moura şi Mariza, cunoscutele interprete de muzică tradiţională portugheză – fado -, vor cânta în deschiderea concursului. Acestea vor urca împreună pe scenă pentru prima dată. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); La evenimentul din Lisabona, acordurile muzicii tradiţionale portugheze se vor împleti cu soundul electronic, informează TVR. După deschiderea Marii Finale, va urma Parada drapelelor, la care vor participa Beatbombers, campionii mondiali ai muzicii „scratch”. Într-o notă similară, DJ Branko vor aduce în spectacol ritmurile lusitane din Capul Verde, Angola, Portugalia şi Brazilia. Trupa The Humans, câştigătoarea Selecţiei Naţionale, va reprezenta România la Eurovision 2018 cu piesa Goodbye. Melodia va intra în cea de-a doua semifinală a concursului, în prima parte a show-ului din 10 mai. Evenimentul va fi transmis live la TVR 1, TVR HD şi pe TVR+. Semifinalele vor avea loc 8 şi 10 mai, iar finala, pe 12 mai. Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce pe scena din Lisabona reprezentanţii celor 43 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, ...