Eurovision Romania 2019. Cine sunt ultimii sase finalisti ai concursului

Etapa semifinalelor Selecției Naționale Eurovision s-a încheiat. În cadrul spectacolului de la Arad au fost aleși ultimii șase finaliști ai concursului.- Right now - Olivier Kaye,- Daina - Letitia Moisescu & Sensibil Balkan,- Dear father - Laura Bretan,- On a Sunday - Ester Peony,- Renegades - Linda Teodosiu.A şasea piesă a fost aleasă de public şi este "Your journey" - Aldo Blaga, care a obţinut 539 voturi.Finala Naţională va avea loc în 17 februarie, la Bucureşti, când se va afla cine va reprezenta România pe scena concursului Eurovision, care va avea loc anul acesta la Tel Aviv.Sursa: Antena 3