Eva Green va juca impreuna cu Eve Hewson, fiica lui Bono, intr-un nou serial produs de BBC

Eva Green va juca împreună cu Eve Hewson, fiica lui Bono, într-un nou serial produs de BBC, numit "The Luminares", o adaptare pentru televiziune a romanului scris de Eleanor Catton, care a câştigat prestigiosul Man Booker Prize pentru ficţiune în 2013, potrivit metro.co.uk. Eleanor Catton a fost nu doar cea mai tânără scriitoare nominalizată, dar şi cea mai tânără care a primit vreodată premiul literar. Actriţa care a apărut în "Casino Royal" din seria "James Bond", va juca în serialul în şase părţi alături de Marton Csokas. Producţia va fi difuzată de BBC Two. Eve Hewson, fiica lui Bono, care a jucat în "The Kick", se alătură distribuţiei. Acţiunea romanului este plasată în South Island din Noua Zeelandă şi urmăreşte o comunitate de oameni în perioada goanei după aur din 1860, iar filmările vor începe în noiembrie. Scriitoarea Eleanor Catton face parte din proiect şi, alături de regizoarea Claire McCarthy, a adaptat romanul împreună cu Tim Bevan şi Eric Fellner, care sunt producători executivi.