Eveniment important in Bucuresti! In aceasta seara se redeschid fantanile din Piata Unirii - VIDEO

Fantanile din Piata Unirii din Bucuresti se redeschid in aceasta seara, cu spectacol multimedia si cu un concert extraordinar al Orchestrei Simfonice Bucuresti. Spectacolul inaugural intitulat „Simfonia Apei" incepe, astazi, la ora 20.00, la scena montata in Parcul Unirii, pe acordurile Orchestrei Simfonice Bucuresti, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, alaturi de pianistul Stefan Doniga si dansatorii Ana Visan si Bogdan Iacob. De la ora 21.00, bucurestenii vor putea asista la un spectacol multimedia oferit de fantani, dar si proiectii laser, dispunerea ecranelor de apa oferind un efect tridimensional unic in Europa. Dupa modernizare, incepand cu 28 septembrie, fantanile vor oferi vizitatorilo ...