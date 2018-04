EVENIMENT MEDICAL EXCEPȚIONAL LA CONSTANȚA!

Vineri 18 mai 2018, o echipa de medici specialisti de renume mondial de la clinica Anadolu Medical Center din Istanbul, Turcia va oferi consultanta gratuita pacientilor care au probleme oncologice sau care au nevoie de o interventie chirurgicala:Prof. Dr. H. KEMAL RASA medic specializat in: - Chirurgia oncologica - Chirurgia tiroidei- endocrina - Chirurgia mamara - Chirurgia tesuturilor moi - Chirurgia sistemului gastrointestinalProf. Dr. YESIM YILDIRIM medic specializat in:- Toate tipurile de patologii oncologice. Diagnosticarea si tratarea tuturor tipurilor de tumori- Planificarea schemelor de chimioterapie/ radioterapiePersoanele interesate de consultanta gratuita din partea echipei de medici specialisti trebuie sa prezinte in cadrul intalnirii cu medicii analizele medicale nu mai vechi de sase luni, traduse în limba engleza sau turca.Gazda evenimentului, Medic Center - reprezentantul oficial pentru Romania al Centrului Medical Anadolu din Turcia, cu sediul in Constanta, strada Timisana nr. 34, Cladire BRD, va inregistra solicitarile pacientilor ce doresc participarea la intalnirea cu medicii specialisti si le va furniza acestora toate informatiile necesare despre evenimentul medical.In situatia in care cunoasteti persoane interesate sa beneficieze de opinia medicala a medicilor specialisti de la Anadolu Medical Center va rugam sa ne contactati.Programarile se fac la numerele de telefon 0735 550 999 / 0241 543 920 sau pe office@mediccenter.roInregistrarea telefonica este obligatorie. Locurile sunt limitate.Traducerea in limba romana va fi asigurata in cadrul evenimentului.Echipa Medic CenterReprezentant oficial pentru Romania al Centrului Medical Anadolu din Turciawww.anadolu-medical-center.roAnadolu Medical Center, reprezentată oficial în România prin Medic Center, este una dintre cele mai inovatoare companii medicale din Turcia, de referinţă la nivel European prin serviciile medicale oferite, programele de excelenţă în multiple specializări şi prin tehnologia medicală de ultimă generaţie la nivel mondial.Cea mai solicitată specializare din clinica de către români este Centrul de Oncologie, un domeniu în care centrul medical din Turcia a stabilit un parteneriat strategic cu Johns Hopkins Medicine, lider mondial în tratarea cancerului, supranumit şi „cel mai bun spital al Americii în ultimii 21 de ani”.Centrul de Oncologie oferă servicii de diagnosticare şi tratament al tuturor tipurilor de cancer, precum şi servicii de medicină preventivă. Spitalul este dotat cu tehnologie la cele mai înalte standarde internaţionale în domeniul tratării cancerului. Centrul oferă, de asemenea, un program de screening cuprinzător, dezvoltat pentru a identifica persoanele sănătoase şi pentru a informa publicul cu privire la metodele de prevenire a cancerului.Organizat strategic pe baza conceptului de „spital în spital”, centrul permite tuturor disciplinelor implicate în tratamentul şi observarea pacienţilor cu cancer să colaboreze sub acelaşi acoperiş. Acest lucru este extrem de important, deoarece atât pacientul, cât şi medicul primar pot apela cu uşurinţă la asistenţă din partea altor specializări medicale.Centrul Medical Anadolu acordă importanţă sănătăţii dumneavoastră!În cadrul Centrului Medical Anadolu din Turcia, beneficiaţi de investigaţii şi tratament cu ajutorul tehnologiei de ultimă generaţie la nivel mondial precum:Da Vinci (chirurgia robotică înseamnă chirurgia viitorului): Sistemul măsoară şi traduce mişcările mâinii chirurgului către braţele interactive robotice, după filtrare. Micromişcările instrumentelor Da Vinci sunt comandate de un procesor de calculator integrat în sistem. Mâinile mici şi precise ale robotului Da Vinci oferă un spaţiu larg de mişcare, chiar peste limitele încheieturii umane, astfel încât devine posibilă efectuarea manevrelor care ar fi imposibile cu instrumente convenţionale laparoscopice şi toracoscopice. Fiecare brat al robotului Da Vinci este capabil de mişcări la 540 grade, în comparaţie cu mişcarea de 180 grade a mâinii umane.Cyberknife (intitulat şi operaţia fără cuţit): Reprezintă cea mai avansată formă de radiochirurgie şi, în prezent, este una din cele mai sigure căi de tratare a tumorilor în mod non–invaziv. Cu acest aparat se pot trata tumorile sau leziunile aflate în orice parte a corpului pentru care este indicată radioterapia. Acest aparat poate fi aplicat în foarte multe cazuri, inclusiv în cele considerate inoperabile sau intratabile. Tratamentul cu Cynerknife reduce în mod substanţial riscul complicaţiilor şi perioada de refacere necesară după intervenţiile chirurgicale.Cu aplicarea unui tratament nedureros şi neinvaziv, Cyberknife este mai rapid ca niciodată. Tratamentul este mult mai scurt ca în mod normal, prin virtutea vitezei ridicate de inducere a dozei şi avansului tehnologic care urmăreşte tumorile în mişcare în timp real. Tehnologia CyberKnife poate elimina nevoia de chirurgie invazivă şi a devenit o opţiune importantă pentru tratament.TrueBeam (tehnologie revoluţionară pentru radioterapie): Un aparat unic care permite integrarea metodelor de radioterapie şi radiochirurgie. În comparaţie cu alte tehnologii, TrueBeam permite un dozaj mult mai mare de radiaţii într-un timp mai scurt şi are capacitatea de a radia tumora cu o foarte mare precizie. Astfel, durata sesiunilor de tratament şi numărul acestora se reduc semnificativ.PET/CT: Acesta combină două tipuri de scanare - PET (Tomografia cu emisie pozitronică) folosită pentru obţinerea de date funcţionale legate de metabolism şi funcţii celulare şi CT (Tomografia computerizată) utilizată pentru obţinerea de date morfologice legate de localizarea şi raporturile anatomice ale substraturilor patologice evaluate. Scanarea de aceest tip este folosită pentru diagnosticarea, localizarea, identificarea stadiului în care se află tumora şi evaluarea eficienţei tratamentului în afecţiunile oncologice.PCR (polymerase chain reaction): Reprezintă o metodă de diagnosticare de o precizie înaltă, utilizată pentru diagnosticarea diferitelor infecţii. Analiza PCR dă posibilitatea identificării agenţilor cauzatori ai bolilor infecţioase, prin identificarea materialului lor genetic (ADN sau ARN), în probele obţinute de la persoana supusă investigaţiei.