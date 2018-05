Evenimente dedicate zilei de 9 mai la Scoala Gimnaziala "Ionel Teodoreanu" Iasi. "Te salutam cu respect, Europa!", au spus intr-un glas elevii scolii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scoala Gimnaziala "Ionel Teodoreanu" Iasi a organizat o ampla serie de manifestari dedicate evenimentelor ce au marcat istoria Romaniei si a Europei in ziua de 9 Mai, zi cu tripla semnificatie. Este ziua in care Romania si-a proclamat Independenta, la 9 mai 1877, ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial, la 9 mai 1945, dar si Ziua Europei, marcand istorica declaratie de la 9 mai 1950, a ministrului francez de externe Robert Schuman, declaratie care a stat la baza amplului proces de constructie a Europei unite. "Te salutam cu respect, Europa!" au spus intr-un glas elevii claselor a III-a A si a III-a B, evidentiind prin activitatea lor cele trei principii ce stau la baza Un ...