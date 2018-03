Evenimentele saptamanii 26 martie – 01 aprilie 2018 la Ateneul din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 28 martie 2018, de la ora 19.00 - Comedia „Maturator de praf de stele”, regia Andrei Ciobanu (Eveniment in cadrul UmorNIasi) Cum ar fi sa poti vedea intr-o singura seara sapte personaje care defileaza in fata ta pe o scena a vietii? Asta se intampla in spectacolul ,,Maturator de praf de stele”, o comedie care surprinde viciile sistemice ale societatii si investigheaza modalitati de opozitie fata de acestea, desconspirind adaptarea la realitatea cotidiana ca pe o forma de abandon social. Spectacolul aduce in fata publicului o inlantuire de povesti de viata, care aparent nu au nicio legatura una cu cealalta, dar si o evolutie cameleonica a aceluiasi actor, care trece de la un personaj la celalalt. Sau, mai pe scu ...