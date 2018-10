Everybody Knows, de Asghar Fahradi, deschide Les Films de Cannes a Bucarest 2018

Cea de-a 9-a editie a Les Films de Cannes a Bucarest va incepe cu filmul care a deschis si festivalul de la Cannes anul acesta: Everybody Knows, cel mai recent film semnat Asghar Farhadi, marea vedeta a cinematografiei iraniene contemporane, singurul regizor cu doua Oscaruri pentru film strain la activ (A Separation - 2012 si The Salesman - 2016).