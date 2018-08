Evita cu orice pret sa bei aceste ceaiuri inainte de culcare. Cum iti afecteaza organismul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ceaiurile diuretice, precum si cele cu efect energizant sunt ceaiuri care nu trebuie consumate seara deoarece vor impiedica odihna si relaxarea in timpul somnului sau chiar vor provoca insomnii. Seara este recomandat ceaiul cu efect calmant si sedativ. Ceaiul de ghimbir este un remediu utilizat de mii de ani in medicina ayurvedica si are efecte excelente in combaterea indigestiei, a migrenelor si a racelilor de sezon. Insa este unul dintre acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara. Unele persoane folosesc ghimbirul pentru a scapa de infectiile respiratorii, de bronsita, tuse, crampe menstruale, artrita sau dureri musculare, iar in unele parti ale lumii, ceaiul de ghimbir sub forma de comprese este utilizat in tratarea arsuril ...