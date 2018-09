Exatlon, 1 septembrie. What’s Up, scandal cu Adrian Blidaru si Mirel Dragan

Exatlon, 1 septembrie. Scandal in echipa Faimosilor! What’s Up s-a luat la cearta cu Adrian Blidaru, apoi cu Mirel Dragan. Au fost aruncate cuvinte grele, iar artistul a cedat in cele din urma si a plecat departe de echipa lui.

Exatlon, 1 septembrie. What’s Up s-a enervat teribil si i-a reprosat lui Adrian Blidaru ca le spune tuturor cum sa arunce si ce sa faca. Acesta din urma a fost socat de reactia colegului sau de echipa si nu s-a putut abtine.

„Ba, tu nu esti sanatos la cap? Ai probleme grave”, i-a spus Adrian Blidaru lui What’s Up. „Tu ai probleme, Adita, cu toata echipa”, a reactionat artistul.

What’s Up, conflict cu Mirel Dragan

Dupa prima cearta, What’s Up s-a luat la harta si cu Mirel Dragan. Artistul a incercat sa-l imbratiseze dupa ce colegul sau a obtinut un punct, dar acesta din urma a avut o reactie foarte agresiva si a tipat la el: „Du-te, ma…Ma sufoci!”. What’s Up s-a enervat atat de tare incat a cedat si a plecat departe de colegii sai: „Duceti-va in **** mea! Sa moara familia mea! Ce nesimtiti!”. Echipa adversa a observat si ea reactia ciudata a lui Mirel Dragan: „Se vede ca e turbat!”. Faimosii i-au atras si ei atentia sportivului si i-au spus ca a intrecut masura de data aceasta.

„Luati partea aluia care a tinut-o numai in cearta”, si-a acuzat Mirel colegii. Ulterior, What’s Up s-a intors, a avut o discutie cu Adrian Blidaru si s-au impacat.

„Nu o mai lua personal”, i-a spus Adrian Blidaru lui What’s Up.

