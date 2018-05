Exatlon, 2 mai. Giani Kirita a fost eliminat: „Lumea nu stie!”

giani kirita

Exatlon, 2 mai. In editia de miercuri al celui mai urmarit show sportiv, Giani Kirita a fost eliminat. Fostul fotbalist a fost considerat de multi liderul „Faimosilor”, iar vestea plecarii lui a socat pe toata lumea. A fost prima nominalizare pentru sportiv si totodata cea care i-a incheiat aventura show-ului din Republica Dominicana.

Exatlon, 2 mai. Giani Kirita, poate cel mai controversat concurent, a fost eliminat. „Faimosul” a tinut un discurs si inainte, si dupa ce a aflat ca va fi eliminat din competitie.

„Cand am plecat la drum in Exatlon am vazut cam toti colegii mei de unde provin, ce sport au facut si mi-am facut o analiza si chiar mi-am facut probleme, eu venind dintr-un sport de echipa, schimband atatea echipe la viata mea. E foarte important ca cei care au practicat un sport individual sa se integreze intr-un sport de echipa si mi-a fost teama chiar si de Vladimir, pentru ca el practic nu stie ce inseamna o echipa si nu stie ce inseamna grupul. Plus ca mai erau si niste fete. Cu fetele este mai greu de lucrat decat cu baietii, ca drept dovada, Vlad s-a adaptat foarte repede. Pentru mine nu exista cuvantul individualist, chiar nu il accept.”, a declarat Giani Kirita, la ultima lui Arena, inainte de a afla ca va fi eliminat.

Exatlon, 2 mai: „Nu mi-a batut inima asa tare de foarte mult timp”

S-a lasat linistea in Arena, atunci cand Cosmin Cernat a anuntat ca cel eliminat este Giani Kirita. Sportivul a marturisit ca niciodata nu a mai avut atat de mari emotii si le-a multumit colegilor lui. Mai mult, el a dezvaluit ca era certat cu Vladimir Draghia, desi telespectatorii nu si-au dat seama niciodata.

„Nu mi-a mai batut inima asa tare de foarte mult timp. Sunt multe de zis, iar am acele o mie de ganduri, nici nu stiu cu ce sa incep. Cred ca 70% din mine ramane aici cu siguranta pentru ca, daca nu aveam aceasta problema, i-as fi haituit pe acesti tineri cum am facut pana acum. Nu scapau usor de mine, nu aveau cum, nu exista. Giani Kirita este un luptator. Asa a fost si asa va ramane toata viata.

Vreau sa le multumesc si colegilor mei, in special lui Vlad. Lumea nu stie, dar noi inainte eram foarte certati. Acum nu mai vreau sa il bat decat la carti, sincer, chiar nu mai vreau. Am legat prietenii frumoae, una din ele este cu acest baiat pe motocicleta. Inainte sa vin la Exatlon nu stiam cine e si am dat pe Google si l-am vazut pe motiocicleta si am zis „Ce fac cu asta? Cum ma inteleg eu cu asta?” Si din prima, de cand mi-a zambit a fost chimia aia si am zis „Cu el o sa radem”. Cum zicea el „Suntem doi prosti”. Nu, suntem doi oameni de viata care avem ce sa oferim de la viata asta si eu ma simt cel mai bine cand ofer din experienta mea tuturor.” a marturist Giani Kirita, dupa ce a fost eliminat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.