EXATLON 3 martie. Tensiuni in meciul Romania-Turcia! Ionut Rusu a fost lovit cu nisip de un sportiv din echipa adversa! Giani Kirita i-a luat apararea Razboinicului

Romania si Turcia s-a reintalnit intr-un meci inedit, dupa ce turcii au cerut revansa. Daca primul meci a fost castigat de echipa Romaniei cu scorul de 10-8, in meciul din editia Exatlon 3 martie turcii au castigat cu 10-6.



Competitia a fost una spectaculoasa, iar romanii au luptat pana-n ultima clipa pentru victorie. Meciul a avut insa parte si de un mic incident.



Turabi, sportiv in echipa Turciei, a aruncat cu nisip in Ionut Rusu. Giani Kirita a vazut intreaga faza si a sarit in apararea Razboinicului.

"Au fost momente foarte dificile. Nu ne dorim asa ceva. Ca in fiecare sport, sunt momente cand creste tensiunea. Nu voiam sa se intample aceste momente cu echipa Romaniei. Cred ca echipa Romaniei si noi toti suntem foarte intristati pentru ce s-a intamplat astazi, dar nu cred ca asa ceva se va mai intampla vreodata. Uneori omul nu se poate abtine si se poate enerva repede. Este important ca aceste momente sa nu se mai intample. ", a spus prezentatorul Turciei.

"In primul rand felicit echipa adversa, au jucat foarte bine. In sport exista respect fata de adversar, rivalitate si ambitie. Din cauza adrenalinei si a emotiei, putem deveni mult mai agresivi. Noi, ca si echipa, suntem tristi, nu vrem sa se mai intample astfel de lucruri. Speram sa nu se mai intample astfel de incidente", a spus Adem, concurent in echipa Turciei.



"Vreau sa inchei acest subiect aici, sa nu mai spun nimic. A fost o intamplare, un incident nefericit care nu trebuia sa se intample. Mergem inainte si asa ceva cu siguranta nu se va mai intampla", a spus Ionut Rusu.



Prezentatorul Turciei a anuntat ca Turabi a fost pedepsit si nu a mai avut dreptul sa continue competitia cu Romania alaturi de colegii sai, de pe banca.

