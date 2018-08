Exatlon aduce in arena sportivi de aur ai Romaniei! Ei sunt primii concurenti ai noului sezon

exatlon

Silvia Stroescu, campioana olimpica la gimnastica, si Mirel Dragan, multiplu campion la Kempo, vor face parte din echipa Faimosilor, in cel de-al doilea sezon „Exatlon”, care va incepe in aceasta toamna, la Kanal D.

„Exatlon”, reality-ul revolutionar, care a impus un nou trend in piata TV din Romania si a redeschis apetitul romanilor pentru competitie sportiva, revine in aceasta toamna la Kanal D si arunca in lupta nume grele ale sportului romanesc.

Au adus medalii Romaniei si si-au facut fericiti compatriotii in nenumarate randuri, iar acum vin sa isi dovedeasca, inca o data, in fata intregii tari, valoarea sportiva si umana. Silvia Stroescu, campioana olimpica la gimnastica, si Mirel Dragan, multiplu campion national, european si mondial la Kempo, vor concura in echipa Faimosilor pe traseele complicate din Republica Dominicana. Foarte bine pregatiti fizic si psihic, cu un istoric impresionant al competitiilor la care au participat si au castigat, acesti minunati sportivi abia asteapta sa concureze in acest reality intens, demn de o adevarata Olimpiada.

Silvia Stroescu a obtinut aurul olimpic, cu echipa de gimnastica a Romaniei, la Atena, in 2004. In acelasi an, devenea campioana europeana, cu echipa, la Campionatele Europene. In 2001, Silvia Stroescu aducea, de asemenea, medalia de aur Romaniei la Campionatele Mondiale de Gimnastica Artistica de la Gent (Belgia). Sportiva are in palmares 24 de titluri internationale si 17 titluri nationale.

„Am urmarit primul sezon <Exatlon> si am remarcat ca este o emisiune care promoveaza sportul si valorile sportive, motiv pentru care pornesc, cu bucurie, in aceasta competitie. Consider ca este o adevarata provocare, atat din punct de vedere al aptitudinilor, al pregatirii fizice, cat si din punct de vedere al confortului cotidian. Va trebui sa imi demonstrez mie insami ca ma pot adapta la conditii diferite de efort si de convietuire. Imi lipsesc foarte mult cantonamentele, antrenamentele si competitia in sine, lucruri pe care le voi retrai, cu siguranta, la <Exatlon>”, a declarat Silvia Stroescu.

Multiplu campion mondial, european si national la Kempo, Mirel Dragan se alatura echipei Faimosilor de la „Exatlon”, gata sa demonstreze si pe traseele complicate din Dominicana ca spiritul de competitie si dorinta de a castiga sunt cei mai buni antrenori. Mirel Dragan este unul dintre cei mai valorosi si consecventi luptatori de Kempo din Romania. Are in palmares 14 trofee de campion mondial, a luptat in cele mai importante competitii din Europa, Asia si SUA.

„Am mari asteptari de la mine, in cadrul acestei competitii extraordinare, si sper ca eu sa fiu castigatorul <Exatlon>. Ambitia, rezistenta si viteza vor fi atuurile mele. Am 26 de ani de cand practic sport, asa ca voi face fata cu brio conditiilor din Republica Dominicana. Slabesc cate 16 kg pentru un meci, atunci cand ma pregatesc pentru acesta, asa ca nu cred ca imi va fi foarte greu sa ma adaptez acolo”, a declarat sportivul.



„Exatlon” a marcat o noua etapa in istoria formatelor relity, prin veridicitate, competitie suta la suta autentica. Si in aceasta toamna, telespectatorii vor putea urmari aproape in timp real cee ce se va intampla in aceasta confruntare unica, cu probe dificile, menite sa le testeze concurentilor pregatirea fizica si, mai ales, psihica. Noul sezon „Exatlon”, care va incepe in toamna aceasta, la Kanal D, promite sa fie unul cel putin la fel de intens ca primul, cu concurenti puternici, determinati si pregatiti sa dea totul pe traseele spectaculoase din Republica Dominicana.

