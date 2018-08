Exatlon Romania: Iata concurentii din echipa Faimosilor! Cele mai noi detalii 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fanii emisiunii de la Kanal D mai au cateva zile de asteptat pana cand noua editie incepe. Exatlon Romania 2: ce concurenti sunt in echipa Faimosilor? Ana Georgescu, campioana internationala si nationala la gimnastica ritmica, si Adrian Blidaru, jucator profesionist de baschet, s-au alaturat Faimosilor pentru sezonul doi al emisiunii. Ana Georgescu are in palmares peste 40 de medalii de aur in diverse competitii de top. Si-a inceput cariera la o varsta frageda: la 3 ani intra in sala de antrenament pentru gimnastica ritmica. A castigat peste 40 de medalii de aur cu Echipa Nationala a Romaniei de Juniori. Adrian Blidaru este jucator profesionist de baschet. A reprezentat echipa Romaniei la calificarea Eurobaschet din 2015. ...