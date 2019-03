Exatlon Romania. Mario Fresh, probleme de sanatate! Concurentul sustine ca nu mai poate participa

‘Fiul adoptiv’ al lui Alex Velea cedeaza. Tanarul sustine ca este extrem de slabit din cauza conditiilor din Republica Dominicana unde se filmeaza.

Exatlon Romania. Mario Fresh are probleme de sanatate! In editia de duminica, 17 martie 2019, a Exatlon Romania, cantaretul s-a declarat slabit. Aproape invins de conditiile grele de participare la emisiunea concurs din Republica Dominicana.

Aseara, Faimosii, cat si Razboinicii s-au luptat pentru a ajunge la vila. Printre concurenti se numara si Mario Fresh care se simte slabit si nu ar mai vrea sa participe. Acesta si-a informat deja colegii de echipa de intentia de a abandona competitia.

Exatlon Romania. Mario Fresh, probleme de sanatate!

„Deci, crede-ma, ma uit si Alex si sunt gen.. Ma simt acolo cu el. Ma simt acolo, ca il vad ca ramane foarte mult in urma si ca nu mai are putere si se vede pe el ca nu mai are putere. Vin mai in fata decat el, dar eu sunt un fel de Alex din echipa Faimosilor.

Nu mai pot. Dar eu nu mai pot, iti jur! Imi tremura tot corpul, nu inteleg de ce imi tremura corpul”, a spus Mario Fresh, conform Kanal D.

„Pana acum ceva timp, Mihai si Gabi nu il luau deloc pe Mario Fresh. Neaducand puncte ei, doua trei saptamani, au inceput sa il imparta pe Mario. Dar el a facut si surpriza, aia e mai… Si asta nu ca il face pe el mai slab sau…

Acum trebuie sa recunoastem, el e cantaret, e un pusti de 19 ani! Bravo lui! Sa rezisti doua luni jumatate aici? Au fost si alti cantareti aici si ai cel mai lung parcurs!”, a spus Costin Gheorghe.

