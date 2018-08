Excelsior, cel mai mare targ de rechizite si manuale scolare din regiune, s-a deschis la Palas

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 22 august – 16 septembrie 2018, Librariile SEDCOM LIBRIS Iasi organizeaza in Atriumul Palas Mall cea de-a cincea editie a Targului pentru Scoala EXCELSIOR. Elevii si parintii vor gasi aici toate articolele necesare in noul an scolar, de la ghiozdane, rechizite, manuale si bibliografie scolara, pana la seturi creative, papetarie si carti dintre cele mai diverse. Editia aniversara din acest an reuneste zeci de branduri indragite de papetarie si birotica, precum si mii de carti de la cele mai apreciate edituri de profil din Romania, in total peste 50.000 de articole diverse, la preturi atractive. In Atriumul Palas Mall, Targul EXCELSIOR prezinta o selectie de rechizite, cele mai dorite instrumente de scris, divers ...