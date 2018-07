Exclusiv! A cazut de la inaltime de 7 metri direct intr-o caruta plina cu taruse!

caruta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat domiciliat in localitatea ieseana Dobrovat a avut parte de o intamplare tragica. Iulian H. in varsta de 40 de ani in timp ce efectua o serie de lucrari la acoperisul casei a cazut de la o inaltime de aproximativ 7 metri. In urma cazaturii acesta a aterizat intr-o caruta care avea niste taruse in ea. Echipajul medical l-a dus de urgenta la spital, iar medicii iau pus mai multe diagnosticuri. Barbatul are o plaga penetranta pe fesa drapta, o plaga penetranta hemitorace drept-pneumotorax, fracturi costale multiple. Exclusiv! A turnat benzina pe sotie si a vrut sa ii dea foc! Barbatul a ajuns la spital Dupa acordarea tratamentului de urgenta barbatul a fost internat la sectia de chirurgie ...