Exclusiv! A fost retinut individul care si-a incendiat iubita! Si-a recunoscut fapta in fata anchetatorilor

Barbatul care si-a incendiat zilele trecute iubita a fost retinut de politisti pentru tentativa de omor. Acesta si-a recunoscut fapta si se afla in aceste momente la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi pentru audieri. Reamintim ca o tanara din Iasi se zbate intre viata si moarte dupa ce iubitul ei i-a dat foc. Incidentul s-a petrecut duminica seara in zona Moara de Vant. Ana Maria are 31 de ani si lupta acum pentru viata. Iubitul ei, un individ pe nume Iulian Rata, este cel banuit acum de tentativa de omor. Din cate se pare, cei doi s-ar fi certat, iar la un moment dat barbatul ar fi aruncat pe ea cu un lichid inflamabil si i-ar fi dat foc.