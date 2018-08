Exclusiv! A murit Pavel Hodea, fostul conducator al Politehnicii Iasi

Pavel Hodea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O veste teribila cutremura lumea sportului iesean. In aceasta dimineata, a decedat Pavel Hodea, fost presedinte si vicepresedinte al Politehnicii Iasi. Pavel Hodea a fost in mai multe randuri in stafful de conducere al clubului iesean, ultima data plecand de la echipa in anul 2010. Citeste si: Ce competitie va fi! Cel mai tare sezon din liga secunda are in prim-plan antrenori din prima divizie Cea mai mare performanta care se leaga de numele lui Hodea este promovarea echipei iesene in Liga I in anul 1995. Pavel Hodea a fost si om politic, fiind membru al PD, iar in ultimii ani ocupa functia de inspector la Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Dumnezeu sa-l ierte! ...