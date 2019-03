Exclusiv! A ''zburat'' cu parapanta direct la spital! Un barbat a ajuns de urgenta la UPU dupa ce a cazut

parapantist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elicopterul SMURD a intervenit la Schitu Duca dupa ce un pacient in varsta de 59 de ani a avut o cadere de la o inaltime de aproximativ 4 metri. Barbatul efectua un zbor cu parapanta si a suferit un impact fara traumatism cranio cerebral, fara pierderea starii de constienta. Prezinta, totusi, o sensibilitate de mobilitate la membrele inferioare si sup. bilateral si are un traumatism forte coccis, traumatism de bazin, o contuzie toraco abdominala. Este stabil din punct hemodinamic si respirator. A fost preluat de echipajul SMURD si dirijat la Unitatea Primiri Urgente din cadrul Spitalului ''Sf. Spiridon'' din Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina d ...