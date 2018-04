Exclusiv! Accident cu patru victime in zona Ciric - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc sambata dupa-amiaza (29 aprilie 2018 - n.r.) in zona Ciric. Potrivit informatiilor furnizate de autoritati, un autoturism marca Dacia Solenza, in care se aflau patru persoane, s-a rasturnat la marginea unui drum dintre Ciric si Aroneanu. In urma incidentului au rezultat patru victime, dintre care una a ramas incarcerata. La fata locului au intervenit politistii rutieri, criminalistii, un echipaj de descarcerare, doua echipaje SMURD si doua de la SAJ Iasi. Cele patru persoane au fost transportate la UPU Sf. Spiridon pentru investigatii de specialitate. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...