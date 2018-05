Exclusiv! Accident de munca la Iasi! Un angajat ApaVital a ajuns la spital in urma exploziei unei butelii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incident ce ar fi putut avea urmari tragice a avut loc in judetul Iasi. Este vorba despre un accident de munca petrecut in localitatea Raducaneni. Potrivit informatiilor adunate de reporterii BZI, un angajat ApaVital a ajuns la spital in urma exploziei unei butelii. Acesta a suferit arsuri de gradul I - II in zona membrelor superioare si gradul I pe fata. Citeste si: EXCLUSIV/UPDATE! Copil de 9 ani electrocutat pe un vagon de tren la Iasi. Vagonul a luat foc Barbatul a fost preluat de un echipaj EPA SMURD de la substatia Raducaneni si transportat de urgenta la UPU Sf. Spiridon. Pacientul va fi internat la Clinica de Chirurgie Plastica. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . A ...