Exclusiv! Accident de munca la Iasi! Un tanar a cazut de la 3 metri

In urma cu putin timp, un tanar a ajuns de urgenta la spital. In urma unui accident de munca, acesta a cazut de la o inaltime de 3 metri, dintr-o casa pe care urma sa o demoleze. Din primele cercetati medicale, rezulta ca barbatul, in varsta de 30 de ani in timp ce executa lucrari specifice demolarii, un perete s-a surpat, urmat de tavan. Exclusiv: Explozie cu victime intr-o localitate ieseana! De la ce a pornit totul In urma cazaturii acesta a fost prins sub perete. Prezinta un politrumatism toracic abdominal dreapta, o contuzie hepatica. Testat cu un aparat alcooltesc, barbatul prezenta o alcoolemie de 330 mg/dl. Acesta se afla in afara oricarui pericol, fiind internat pentru supraveghere&n ...