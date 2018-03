Exclusiv! Accident din Mircea surprins pe camerele de supraveghere! Trei masini implicate - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reporterii BZI au intrat in posesia unor imagini de pe camerele de supraveghere care au surprins un accident rutier petrecut in zona Mircea cel Batran. Este vorba despre o coliziune intre trei autoturisme. Soferul unui autoturism marca Audi a intors pe linia de tramvai, s-a izbit intr-o alta masina, care la randul ei a intrat intr-o autoutilitara. Citeste si: Exclusiv! Accident rutier in Nicolina! Un copil a fost izbit de masina - FOTO, VIDEO Din fericire, in urma impactului nu au rezultat victime, singurele pagube fiind cele materiale. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video ...