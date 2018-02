Exclusiv: Accident feroviar in comuna Stolniceni Prajescu! Sunt cel putin doua victime - UPDATE

FOTO Arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un accident feroviar a avut loc in comuna ieseana Stolniceni Prajescu! Din primele informatii pe care reporterii Buna Ziua Iasi le detin, reiese faptul ca accidentul s-a soldat cu ranirea a doua victime. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje SAJ precum si politia, impreuna cu pompierii. Momentan nu nu se cunosc cauzele care au dus la producerea accidentului, si nici starea de sanatate a victimelor. UPDATE: In accident au fost implicate un tren si o masina! Din primele informatii pe care le avem de la fata locului, cele doua persoane implicate in accident, ar fi decedat! Stire in curs de actualizare Daca ti-a placut articolul, te asteptam s ...