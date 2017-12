EXCLUSIV! Accident GRAV in Iasi! Un barbat a intrat in plin intr-un chiosc si a fugit de la fata locului - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un barbat a provocat un accident grav in zona Tg. Cucu din Iasi. Barbatul, conducatorul autoturismului marca Audi, din spusele martorilor, venea cu viteza de pe bulevardul Independentei, cand a pierdut controlul volanului intrand in doua magazine. Intr-unul dintre magazine se afla si o vanzatoare, iar in momentul producerii accidentului, aceasta a suferit un atac de panica. La fata locului s-a deplasat un echipaj medical de la SAJ, dar femeia a refuzat ulterior ingrijirile medicale, viata ei nefiind pusa in pericol. EXCLUSIV! Accident rutier in localitatea Carlig! Doi copii au fost loviti de o masina - FOTO, LIVE VIDEO Reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi, ajunsi la fata locului, au aflat in exclusivit ...