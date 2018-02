Exclusiv! Accident ingrozitor! Momentul impactului, surprins pe camerele de supraveghere! Doi soti au murit pe loc izbiti de tren! - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un grav accident feroviar a avut loc vineri dimineata, la data de 23 februarie 2018, in localitatea ieseana Cozmesti. Soferul unui Opel nu s-a asigurat la trecerea aflata la nivel cu calea ferata, desi semnalele acustice si luminoase erau puse in functiune, moment in care a fost acrosat de trenul 1752 Suceava - Bucuresti Nord. In urma impactului devastator, doi soti, ambii in varsta de 58 de ani, au murit pe loc. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video accident feroviar cozmesti calea ferata ...