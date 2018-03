Exclusiv! Accident mortal la Iasi! Dupa o cearta zdravana cu iubita, a baut si s-a urcat la volan! Nu a mai avut nicio sansa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie in noaptea dintre sambata si duminica la Iasi. Un tanar si-a gasit sfarsitul intr-un mod cat se poate de oribil. Totul s-a petrecut dupa o cearta aprinsa in cuplu. Cumplitul accident a avut loc azi-noapte la ora 3.44, pe raza localitatii Probota. Victima, O.A.V., un tanar de 23 de ani, s-a certat zdravan cu iubita. Din acest motiv a dat peste cap cateva pahare de alcool si a plecat singur cu masina, insa nimeni nu stie incotro avea sa se duca. In timp ce conducea, pe fondul consumului de alcool, soferul a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si doi copaci, dupa care s-a rasturnat. La fata locului au intervenit politistii rutieri, criminalistii, echipaje SMURD si de descarcerare. Victima a fost scoasa di ...