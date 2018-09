Exclusiv! Accident rutier cu 11 victime la Iasi! Coliziune puternica intre doua autoutilitare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier soldat cu victime omenesti s-a produs in urma cu putin timp pe raza localitatii iesene Soci. Din informatiile obtinute de reporterii BUNA ZIUA IASI, este vorba despre 11 persoane ranite in urma impactului dintre doua autovehicule. Soferul unui microbuz ar fi patruns pe contrasens, unde s-a izbit de alta o alta autoutilitara. Cele 11 victime sunt constiente. Citeste si: EXCLUSIV/UPDATE! Accident rutier in zona Podul de Fier. Un biciclist a fost acrosat de un autoturism La fata locului au intervenit politistii din cadrul Serviciului Rutier Iasi, criminalistii, elicopterul SMURD, o Autospeciala de Transport Victime Multiple SMURD si ambulante. Traficul in zona este paralizat pe durata efectuarii mas ...