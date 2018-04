Exclusiv! Accident rutier cu o victima in Bularga! - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, in zona Bularga, a avut loc un accident rutier. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, in accident au fost implicat un TIR. Concret, TIR-ul ar fi acrosat un pieton care se dorea sa traverseze un drum. Accidentul s-a soldat cu o victima. O persoana este inconstiente. La fata locului s-a deplasat un echipaj medical, dar si Politia Rutiera. Soferul TIR-ului, in timp ce se deplasa regulamentar pe directia de mers, Baza 3- Bularga, in intersectia de la Granit, pietonul, dupa spusele conducatorului auto ar fi luat-o la fuga pe culoarea rosie a semafonului pentru pietoni. La fata locului s-au deplasat echipaje de la descarcerare, un echipaj SMURD precum si o ambulanta, ce ...