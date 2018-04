Exclusiv! Accident rutier cu o victima in Pacurari - FOTO

accident rutier pacurari 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul diminetii, un accident rutier a avut loc in Pacurari. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, in accident au fost implicate doua masini. Concret, in timp ce conducatorul autovehicului echipat taxi facea stanga la prima intersectie de la Moara de Foc, a intrat in depasire. In dimpul executarii manevrei de depasire acesta a fost acrosat de un autoturism si izbit din plin In urma impactului a rezultat o victima, un barbat de 60 de ani, clientul taxiului. La fata locului s-a deplasat un echipaj medical, dar si Politia Rutiera pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului. Momentan nu se cunoaste starea de ...