Exclusiv! Accident rutier cu o victima intr-o localitate din Iasi! Un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un contor de gaz

In aceasta dimineata, pe raza localitatii iesene Paun, s-a produs un accident rutier ce putea avea consecinte grave. Concret, din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, un sofer ce conducea o duba a pierdut controlul volanului, intrand intr-un contor de gaz. Dupa ce a intrat in contorul de gaz, autoturismul a trecut printr-un gard, oprindu-se in cele din urma pe camp. La fata locului s-au deplasat politistii rutier, criminalistii, dar si un echipaj medical. Testat cu aparatul alcooltest, s-a constatat ca soferul nu consumase bauturi alcoolice. In urma impactului a rezultat ranirea unei persoane care a fost transportata de urgenta la spital. Momentan nu se cunoaste ...