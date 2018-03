Exclusiv! Accident rutier in Bucium! Un TIR s-a rasturnat - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in zona Bucium din Iasi! Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziu Iasi le detin, in accident a fost implicat un TIR! Concret, soferul TIR-ului, in timpul coborarii dealului, a pierdut controlul volanului, intrand intr-un sans. Din cate se pare, singurele pagube intregistrate au fost de ordin material. Ancheta continua pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Sursa foto: Radar Iasi Ofiicial CITESTE SI: Impact EXTREM! Un tanar din Iasi a murit zdrobit dupa un accident GROAZNIC! A plecat nervos dintr-un CLUB dupa o cearta cu o domnisoara - FOTO • Accident teribil s-a petrecut la Iasi in noaptea de sambata s ...