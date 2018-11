Exclusiv! Accident rutier in municipiul Iasi! Un copil a avut nevoie de ingrijiri medicale - FOTO

Accident rutier Bulevardul Chimiei 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in municipiul Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, in accidentul rutier au fost implicare doua masini. Cauzele producerii accidentului sunt, dupa primele cercetari, nepastrarea distantei regulamentare. In accident au fost implicate doua autoturisme, un autoturism marca Ford Tranzit si un autoturism Suzuki. In urma accidentului a rezultat ranirea usoara a unui copil de noua ani. Tatal copilului a chemat ambulanta pentru a continua invetigatiile medicale. La fata locului s-au deplasat criminalistii si politistii rutieri pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. ...