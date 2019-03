Exclusiv! Accident rutier in municipiul Iasi! Un sofer a pierdut controlul volanului - FOTO

Accident rutier Gara 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un accident rutier s-a produs in municipiul Iasi. Din primele informatii rezulta faptul ca accidentul s-a produs sub pasajul Alexandru, in zona Garii din Iasi. In urma primelor cercetari efectuate, soferul autoturismului marca Opel ar fi pierdut controlul volanului si ar fi intrat intr-un parapete de delimitare a drumului. Politistii ieseni l-au transportat pe sofer la spital pentru a-i prelua probe, existand suspiciunea ca ar fi baut. Din fericire singurele pagube inregistrate au fost de ordin material, nicio persoana nu a fost ranita. Cercetarile continua pentru a se stabili cu exactitate cauza producerii accidentului. Traficul din zona se desfasoara cu dificultate. ...