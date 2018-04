EXCLUSIV! Accident rutier in Nicolina

Politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva momente, un accident rutier s-a produs in zona Belvedere - Nicolina. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin se pare ca doua autoturisme au intrat in coliziune, principala cauza a producerii acestui accident fiind nepastrarea distantei regulamentare. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Vom reveni cu detalii. Vezi si EXCLUSIV! Accident rutier grav in Nicolina! O pensionara a ajuns la spital in stare grava! Sansele de supravietuire sunt minime - FOTO, LIVE VIDEO Un accident rutier s-a produs, vineri, 20 octombrie, in zona Belvedere - Nicolina. In urma impactului a rezultat o victi ...