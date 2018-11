Exclusiv! Accident rutier in Podu Iloaiei! Coliziune intre doua autoturisme

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp pe raza localitatii iesene Podu Iloaiei. Din primele informatii obtinute de reporterii BUNA ZIUA IASI, este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme. Impactul s-ar fi soldat cu victime. Citeste si: Exclusiv! Accident rutier in zona Bucium! Doua autoturisme sunt implicate La fata locului au intervenit politistii din cadrul Serviciului Rutier Iasi, criminalistii si un echipaj medical SMURD. Traficul in zona este ingreunat. Vom reveni cu amanunte. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. accident rutier podu iloaiei ...