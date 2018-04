Exclusiv Accident rutier in Tatarasi Un tramvai a intrat intr o masina a Politiei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in cartierul iesean Tatarasi. In accident au fost implicat un tramvai si o Dacia Logan. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detine, Dacia ar apartine Politiei iesene. **** Stire in curs de actualizare **** Era pe patul de spital cand a primit aceasta veste: Ieseanca care si-a schimbat viata in urma unei experiente nefericite Exclusiv! Coliziune intre un tramvai si o masina in zona Canta. Soferul a facut scandal - FOTO, VIDEO Un accident de circulatie s-a produs joi dimineata (la data de 12 aprilie - n.r.), in ju ...