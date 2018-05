Exclusiv! Accident rutier in zona Baza 3

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un accident rutier a avut loc in zona Baza 3. Potrivit informatiilor disponibile pana la acest moment, este vorba despre o coliziune intre un autoturism Dacia Duster si un camion. Cauza cea mai probabila a accidentului este neacordarea de prioritate. Citeste si: Accident rutier grav în zona pasajului Nicolina Nu a fost necesara interventia politistilor rutieri, cei doi soferi rezolvand problema pe cale amiabila. In urma impactului nu au rezultat victime, singurele pagube fiind cele materiale. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. accident rutier baza ...