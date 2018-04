EXCLUSIV! Accident rutier in zona Tatarasi - FOTO

Accident Tatarasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE - Un autoturism marca VW Passat, nu a acordat prioritate autoturismului marca VW Golf. Din fericire nimeni nu a fost ranit, accidentul fiind soldat doar cu pagube materiale. Stirea initiala - In urma cu cateva momente, un accident rutier s-a produs in zona Tatarasi, in intersectia dintre strada Ion Creanga cu strada Aurel Vlaicu. Din primele informatii pe care repoterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin se pare ca doua autoturisme s-au ciocnit. Vezi si: Exclusiv/Update! Patru masini implicate intr-un accident in Copou! O tanara a ajuns la spital - FOTO, LIVE VIDEO Momentan nu se cunosc detalii referitoare la existenta unor victime. La fata locului au intervenit un echipaj ...