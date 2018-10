Exclusiv! Accident rutier la Iasi! Au fost implicate trei autoturisme - FOTO

WhatsApp Image 2018 10 16 at 07 51 18 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un accident rutier a avut loc in localitatea ieseana Uricani. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, in accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Accidentul este unul destul de grav, in urma impactului ambele masini suferind daune insemnate. La fata locului se deplaseaza Politia Rutiera, dar si un echipaj medical de prim ajutor. Momentan nu se cunosc cauzele producerii accidentului, dar nici daca exista victime. Stire in curs de actualizare. Sursa foto: Radar Iasi Oficial Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Fo ...