Exclusiv! Accident rutier la Iasi! Au fost implicate trei masini - FOTO

UPDATE: Accidentul s-a produs intre un autoturism marca Logan si un autoturism marca Audi si un autoturism echipat taxi. Stire initiala: In urma cu putin timp un accident rutier s-a produs in municipiul Iasi. Din primele informatii rezulta ca accidentul s-a produs in zona Sararie, fiind implicate doua masini. Momentan nu se cunosc cauzele care au dus la producerea accidentului, dar nici gravitatea acestuia. La fata locului se deplaseaza politistii locali. Stire in curs de actualizare.