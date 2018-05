Exclusiv! Accident rutier la Iasi! Un sofer a daramat un stalp de iluminat cu masina - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc la Iasi marti dimineata, la data de 8 mai 2018. Potrivit informatiilor disponibile pana la acest moment, soferul unei dubite a pierdut controlul volanului si a parasit partea carosabila, ulterior izbindu-se puternic de un stalp de iluminat pe care l-a pus la pamant. Citeste si: Accident socant! S-a infipt cu decapotabila in zidul unei case! Soferul a scapat ca prin minune Incidentul a avut loc in apropiere de Caremil. In urma impactului nu au rezultat victime, singurele pagube fiind cele materiale. Vom reveni cu amanunte. sursa foto: Radar Iasi Oficial Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...