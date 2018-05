Exclusiv! Accident rutier la Iasi! Unul dintre soferi a trecut pe rosu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp in intersectia Cotnari din zona Tesatura. Este vorba despre o coliziune intre doua masini, un Audi si un Renault. Din primele informatii disponibile pana la acest moment, soferul autoturismului Audi a fortat semaforul si a trecut pe rosu. Citeste si: EXCLUSIV! Biciclist lovit de autobuz in zona Mircea cel Batran La fata locului au intervenit politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi si un echipaj medical. De mentionat ca in Audi se mai afla o femeie si un copil mic. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. accident rutier ...