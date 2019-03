Exclusiv! Accident rutier la Letcani! Doua persoane au fost ranite - FOTO

Accident rutier Letcani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp un accident rutier s-a produs in localitatea ieseana Letcani. In accidentul rutier au fost implicate mai multe autoturisme. Momentan nu se cunosc cauzele principale care au dus la producerea accidentului. Accidentul s-a soldat cu ranirea adoua persoane care sunt constiente. La fata locului se deplaseaza politistii rutieri si un echipaj de prim ajutor. Oamenii legii vor stabili cu exactitate circumstantele care au dus la producerea accidentului. Sursa foto: Radar Iasi Oficial Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...