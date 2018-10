Exclusiv! Accident rutier la Rachiteni! Doua autoturisme s-au ciocnit

Accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp in localitatea ieseana Rachiteni. Potrivit informatiilor obtinute de reporterii BUNA ZIUA IASI, este vorba despre o coliziune fata-spate in care sunt implicate doua autoturisme. In urma impactului au rezultat doua victime. Incidentul a avut loc pe fondul nerespectarii distantei dintre autovehicule. La fata locului au intervenit politistii din cadrul Serviciului Rutier Iasi, criminalistii si echipaje medicale. Vom reveni cu amanunte. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. accident rutier ...