Exclusiv! Accident rutier la Rediu! Un autoturism a ajuns in curtea unei case

Un accident rutier a avut loc marti dimineata, la data de 29 august 2018, pe raza localitatii iesene Rediu. Potrivit informatiilor obtinute in urma cu putin timp de reporterii BUNA ZIUA IASI, un autoturism a ajuns in curtea unei case in urma incidentului. La fata locului au intervenit politistii din cadrul Serviciului Rutier Iasi, criminalistii si un echipaj SMURD. Vom reveni cu amanunte.