Exclusiv! Accident rutier la Targu Frumos! Un copil a fost intepat de un tarus

Accident grav la Targu Frumos. In accidentul rutier a fost implicata o caruta, care din diverse motive s-a rasturnat. Accidentul s-a produs in localitatea Costesti, langa Targu Frumos. In urma accidentului, un copil in varsta de sase ani s-a rasturnat odata cu caruta si a fost intepat cu un tarus ce se afla in caruta. Echipajul medical ajuns la fata locului au stabilit faptul ca baiatul prezenta o plaga penetranta, hemitorace stang. In urma accidentului, echipajul medical il transporta pe copil la Spitalul Sf. Maria. Starea lui este stabila.