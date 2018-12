Exclusiv! Accident rutier minor pe Strada Palat. Fostul primar Gheorghe Nichita a fost implicat - FOTO

accident gh nichita 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp pe Strada Palat, langa ansamblul Palas. Din primele informatii obtinute de reporterii BUNA ZIUA IASI, este vorba despre o coliziune usoara intre un tramvai al Companiei de Transport Public - CTP Iasi si un autoturism in care se afla fostul primar Gheorghe Nichita. In urma impactului nu au rezultat victime, singurele pagube fiind cele materiale. Citeste si: Incredibil! Circ pe strazile Iasului! Inca un sofer beat a fost prins de politistii rutieri Martorii sustin ca vatmanul tramvaiului ar fi trecut pe culoarea rosie a semaforului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...